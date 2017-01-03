Харківська поліція розслідує причини ДТП, в якій загинула родина. ВІДЕО
Харківська поліція розслідує причини ДТП, в якій загинула родина. ВІДЕО
На окружній дорозі близько 03:30 ранку сталося зіткнення автомобілей "Міцубіси" та "Ауді".
Як розповів слідчий СУ ГУНП в Харківській області Дмитро Прокопенко, у автомобілі "Міцубіси" знаходились 36-річний чоловік, 33-річна жінка, їхній 15-річний син та трирічна донька. Внаслідок ДТП живою залишилась лише трирічна дитина.
З переломом ноги до медичного закладу доставлено водія "Ауді". Наразі чоловік перебуває в неконтактному стані.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронцями та проводяться необхідні експертизи.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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