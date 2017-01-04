На Донеччині жінка виготовляла підроблені документи для терористів. ВІДЕО

На Донеччині жінка виготовляла підроблені документи для терористів. ВІДЕО

23:00 04.01.2017

Мешканку Покровська на Донеччині, яка на замовлення бойовиків т.зв. «ДНР» виготовляла фіктивні документи, затримала Служба безпеки України.

Під час обшуку в оселі спільниці терористів оперативники спецслужби виявили 16 паспортів громадян України з ознаками підробки; пристрій для виготовлення гербового відтиску на фотокартках у паспортах; незаповнені бланки з гербовими печатками довідок про реєстрацію тимчасово переміщених осіб, свідоцтва про народження особи, заяв про втрату або викрадення паспорту, призначення усіх видів соціальних платежів; 40 готових довідок тимчасово переміщених осіб та 60 комплектів фотокарток для вклеювання у документи.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ

Мешканку Покровська на Донеччині, яка на замовлення бойовиків т.зв. «ДНР» виготовляла фіктивні документи, затримала Служба безпеки України.

Під час обшуку в оселі спільниці терористів оперативники спецслужби виявили 16 паспортів громадян України з ознаками підробки; пристрій для виготовлення гербового відтиску на фотокартках у паспортах; незаповнені бланки з гербовими печатками довідок про реєстрацію тимчасово переміщених осіб, свідоцтва про народження особи, заяв про втрату або викрадення паспорту, призначення усіх видів соціальних платежів; 40 готових довідок тимчасово переміщених осіб та 60 комплектів фотокарток для вклеювання у документи.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2513#sthash.A2l4OXVd.dpuf

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