Тернопільська поліція просить допомоги у розшуку магазинного крадія. ВІДЕО

Тернопільська поліція просить допомоги у розшуку магазинного крадія. ВІДЕО

23:00 07.01.2017

28 грудня двоє невідомих здійснили крадіжку парфумерії з магазину, що по вул. Шевченка у Тернополі. Злодіїв зафіксувала камера відеоспостереження.

Придивіться, будь ласка, до зображення. Якщо ви впізнали крадіів чи володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте про це правоохоронців за номером моб. 0977473326 або 102 у будь-який підрозділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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