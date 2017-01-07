Тернопільська поліція просить допомоги у розшуку магазинного крадія. ВІДЕО

28 грудня двоє невідомих здійснили крадіжку парфумерії з магазину, що по вул. Шевченка у Тернополі. Злодіїв зафіксувала камера відеоспостереження.

Придивіться, будь ласка, до зображення. Якщо ви впізнали крадіів чи володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте про це правоохоронців за номером моб. 0977473326 або 102 у будь-який підрозділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області