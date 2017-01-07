Київські поліцейські вилучили у наркодилера амфетамін та зброю. ВІДЕО

Київські поліцейські вилучили у наркодилера амфетамін та зброю. ВІДЕО

09:00 07.01.2017

У квартирі обвинуваченого у збуті наркотичних речовин вилучили амфетамін, пістолет із набоями, пристрої та посуд для виготовлення наркотику. Вартість товару за цінами «чорного» ринку становить близько 100 тисяч гривень. 

У слідчому управлінні київської поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Під час слідства правоохоронці встановили, що 26-річний мешканець Шевченківського району столиці, якого підозрюють  у збуті наркотиків, може бути причетним до незаконного виготовлення та збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах. У зв’язку з цим правоохоронці підготували подання та отримали ухвалу суду на проведення санкціонованого обшуку.

У квартирі чоловіка працівники карного розшуку виявили пістолет «Шмайсер», більше 50 набоїв, близько 470 грамів порошкоподібної речовини білого кольору (як пояснив господар помешкання, це – амфетамін), саморобний пристрій для паління марихуани та лабораторний посуд для виготовлення синтетичного наркотику. Усі предмети та речовини направлені на проведення балістичної та хімічної експертизи.

За приблизними підрахунками, ціна вилучених наркотиків на «чорному ринку» становить близько 100 тисяч гривень. Підозрюваний пояснив, що тримав психотропні речовини виключно для власного використання.

Наразі відомо, що одне кримінальне провадження 26-річного «хіміка» щодо виготовлення та збуту наркотиків з обвинувальним актом направлене до суду, ще одне  – розслідується.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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