Підозрюваного у вбивстві затримала одеська поліція. ВІДЕО

Підозрюваного у вбивстві затримала одеська поліція. ВІДЕО

20:30 07.01.2017

Подія мала місце о 02:30 ночі в нежитловому приміщенні на вул. Левітана. Троє осіб без постійного місця проживання - двоє чоловіків та подруга одного з них -  знайшли за вказаною адресою тимчасовий притулок.

В ході розпивання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка на ґрунті ревнощів. 30-річний громадянин, керуючись мотивом помсти за погрози опонента забрати співмешканку, вирішив позбавити його життя. За допомогою мотузки зловмисник здавив шию 27-річного суперника, перекривши йому дихальні шляхи. В результаті механічної асфіксії потерпілий помер на місці.

Зловмисник втік, а його подруга повідомила про подію правоохоронцям. Працівники Київського відділу поліції встановили особу правопорушника. На його пошук орієнтували весь особовий склад правоохоронних органів м. Одеси. Незабаром зловмисник був затриманий бійцями Національної гвардії на вул. Великій Арнаутській та доставлений до поліції.

«Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник Київського відділу поліції Ірина Голодиченко. - Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років».

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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