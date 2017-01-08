На Черкащині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві жінки. ВІДЕО

Під час спільного розпиття алкогольних напоїв у чоловіка та жінки виникла суперечка, під час якої співмешканець побив жінку та наніс їй ножові поранення від яких потерпіла померла на місці. Зловмисника заарештовано. Триває досудове розслідування.

На спецлінію «102» Канівського відділення поліції зателефонувала 62-річна жителька міста. Жінка розповіла, що в квартирі з численними тілесними ушкодженнями виявила тіло своєї 37-річної доньки.

На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група та швидка медична допомога. На місці пригоди медики констатували, що жінка померла від ножових поранень. У вказаній квартирі правоохоронці затримали причетного до вбивства чоловіка, ним виявився 39-річний раніше неодноразово судимий співмешканець потерпілої.

Підозрюваний розповів, що ввечері вони спільно з жінкою вживали алкогольні напої, після чого в них виникла сварка, під час якої він побив її та наніс ножові поранення від яких вона померла на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області