На Черкащині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві жінки. ВІДЕО

На Черкащині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві жінки. ВІДЕО

12:00 08.01.2017

Під час спільного розпиття алкогольних напоїв у чоловіка та жінки виникла суперечка, під час якої співмешканець побив жінку та наніс їй ножові поранення від яких потерпіла померла на місці. Зловмисника заарештовано. Триває досудове розслідування.

На спецлінію «102» Канівського відділення поліції зателефонувала 62-річна жителька міста. Жінка розповіла, що в квартирі з численними тілесними ушкодженнями виявила тіло своєї 37-річної доньки.

На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група та швидка медична допомога. На місці пригоди медики констатували, що жінка померла від ножових поранень. У вказаній квартирі правоохоронці затримали причетного до вбивства чоловіка, ним виявився 39-річний раніше неодноразово судимий співмешканець потерпілої.

Підозрюваний розповів, що ввечері вони спільно з жінкою вживали алкогольні напої, після чого в них виникла сварка, під час якої він побив її та наніс ножові поранення від яких вона померла на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Черкащині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві жінки. ВІДЕО
На Черкащині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві жінки. ВІДЕО
08.01.2017 | 12:00
Народний депутат відлупцював працівника СБУ. Відкрито провадження. ВІДЕО
Народний депутат відлупцював працівника СБУ. Відкрито провадження. ВІДЕО
08.01.2017 | 08:00
Тернопільська поліція просить допомоги у розшуку магазинного крадія. ВІДЕО
Тернопільська поліція просить допомоги у розшуку магазинного крадія. ВІДЕО
07.01.2017 | 23:00
Підозрюваного у вбивстві затримала одеська поліція. ВІДЕО
Підозрюваного у вбивстві затримала одеська поліція. ВІДЕО
07.01.2017 | 20:30
Київські поліцейські вилучили у наркодилера амфетамін та зброю. ВІДЕО
Київські поліцейські вилучили у наркодилера амфетамін та зброю. ВІДЕО
07.01.2017 | 09:00
На Донеччині жінка виготовляла підроблені документи для терористів. ВІДЕО
На Донеччині жінка виготовляла підроблені документи для терористів. ВІДЕО
04.01.2017 | 23:00
Харківська поліція розслідує причини ДТП, в якій загинула родина. ВІДЕО
Харківська поліція розслідує причини ДТП, в якій загинула родина. ВІДЕО
03.01.2017 | 20:45
В Киеве разрешили спиртное в киосках. В суде произошла драка. ВИДЕО
В Киеве разрешили спиртное в киосках. В суде произошла драка. ВИДЕО
03.01.2017 | 18:00
Во многих странах Европы - украинские беженцы на первом месте, - правозащитник
Во многих странах Европы - украинские беженцы на первом месте, - правозащитник
03.01.2017 | 14:00
Отмена депутатской неприкосновенности в Украине. Мнения экспертов. ВИДЕО
Отмена депутатской неприкосновенности в Украине. Мнения экспертов. ВИДЕО
02.01.2017 | 18:00
Украина должна давать статус беженца всем, кто нуждается!, - эксперт
Украина должна давать статус беженца всем, кто нуждается!, - эксперт
02.01.2017 | 14:00
В Одесі безхатченко вбив людину та підпалив тіло у контейнері для сміття. ВІДЕО
В Одесі безхатченко вбив людину та підпалив тіло у контейнері для сміття. ВІДЕО
02.01.2017 | 10:30
Адвокатів нікому захищати – експерти. ВІДЕО
Адвокатів нікому захищати – експерти. ВІДЕО
01.01.2017 | 21:30
Народные депутаты хотят сажать в тюрму за вождение в пьяном виде. ВИДЕО
Народные депутаты хотят сажать в тюрму за вождение в пьяном виде. ВИДЕО
01.01.2017 | 18:00
Т.Березовець пояснив, чому важко зняти депутатську недоторканність
Т.Березовець пояснив, чому важко зняти депутатську недоторканність
01.01.2017 | 14:00
Під Волновахою поліцейські затримали танкіста "ДНР". ВІДЕО
Під Волновахою поліцейські затримали танкіста "ДНР". ВІДЕО
01.01.2017 | 13:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.