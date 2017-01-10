У Дніпрі водолази дістали з-під криги тіло потопельника. ВІДЕО

У Дніпрі водолази дістали з-під криги тіло потопельника. ВІДЕО

11:00 10.01.2017

09 січня о 07:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від очевидців, що чоловік поблизу Старого мосту йшов по кризі з лівого берега до острова «Зелений» в місті Дніпро та провалився під лід.

Відразу за вказаною адресою було направлено водолазів-рятувальників аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце події, рятувальники за допомогою спеціального обладнання на відстані близько 300-400 метрів від берега на поверхні води знайшли тіло потонулого чоловіка 1959 року народження.

Тіло чоловіка вилучено фахівцями Служби порятунку «101» на берег та передано співробітникам поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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