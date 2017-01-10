Бетоновоз протаранив легковик, зніс бетонний стовп і паркан. ВІДЕО
Бетоновоз протаранив легковик, зніс бетонний стовп і паркан. ВІДЕО
На столичній Оболоні вночі сталася серйозна ДТП за участю бетоновоза. Полісмени на місці аварії розповіли нашим репортерам, що на вулиці Маршала Малиновського бетоновоз протаранив легковик «Mitsubishi». А після цього вилетів з дороги прямісінько у стовп та зніс кілька метрів паркану.
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