Бетоновоз протаранив легковик, зніс бетонний стовп і паркан. ВІДЕО

На столичній Оболоні вночі сталася серйозна ДТП за участю бетоновоза. Полісмени на місці аварії розповіли нашим репортерам, що на вулиці Маршала Малиновського бетоновоз протаранив легковик «Mitsubishi». А після цього вилетів з дороги прямісінько у стовп та зніс кілька метрів паркану.

Телеканал ЧП.INFO