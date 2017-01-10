У Рівному в результаті вибуху гранати загинув чоловік. ВІДЕО

Зранку, у п`ятиповерхівці по вулиці Степана Бандери пролунав вибух. Про це поліції повідомили мешканці будинку. На місце події одразу прибули оперативники. Слідчі з`ясували – прямісінько в руках людини вибухнула граната.

Телеканал ЧП.INFO