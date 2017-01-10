В Маріуполі п’яний чоловік ледь не врізався в міську ялинку. ВІДЕО

Водій із Маріуполя новий рік вирішив святкувати зазделегіть. Так насвяткувався, що патрульні його навіть на руках носили. Ніхто на щастя не постраждав.

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