В Маріуполі п’яний чоловік ледь не врізався в міську ялинку. ВІДЕО
В Маріуполі п’яний чоловік ледь не врізався в міську ялинку. ВІДЕО
Водій із Маріуполя новий рік вирішив святкувати зазделегіть. Так насвяткувався, що патрульні його навіть на руках носили. Ніхто на щастя не постраждав.
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