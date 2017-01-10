На Сумщині мати покинула 5-ти річну доньку саму вдома. ВІДЕО

У місті Шостка Сумської області мати залишила одну вдома 5-ти річну динину. Дівчинка вночі почала плакати. Сусідка не витримала благань дитини й викликала поліцію. Поліцейські розповіли, умови проживання дитини були жахливі: в кімнаті холодно, а разом із 5-ти річною дівчинкою був бійцівський пес, кілька цуценят та кіт. З дорослих, хто б міг наглянути за дівчинкою, нікого.

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