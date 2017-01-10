В Україні продовжують боротися із наслідками негоди. ВІДЕО
В Україні продовжують боротися із наслідками негоди. ВІДЕО
Мороз вдарив ще буквально з перших чисел січня, опісля до нього додались і сильні хуртовини. На функціонування залізничних вокзалів та аеропортів негода майже не вплинула – лише деякі рейси прибували із незначним запізненням. А от на автошляхах перемети створили справжній колапс: численні затори і десятки ДТП.
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