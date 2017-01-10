Савченко оприлюднила списки військовополонених. ВІДЕО

Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук список українських військовополонених та зниклих безвісти. Під списком імен нардеп пояснила, що зробила це для того аби їх можна було швидше знайти та повернути додому. У свою чергу в СБУ обурились такою поведінкою Савченко. Радник голови СБУ Юрій Тандіт просив її не оприлюднювати списків. Мовляв, це протизаконно і не гуманно по відношенню до родичів українських полонених.

Телеканал ЧП.INFO