Савченко оприлюднила списки військовополонених. ВІДЕО
Савченко оприлюднила списки військовополонених. ВІДЕО
Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук список українських військовополонених та зниклих безвісти. Під списком імен нардеп пояснила, що зробила це для того аби їх можна було швидше знайти та повернути додому. У свою чергу в СБУ обурились такою поведінкою Савченко. Радник голови СБУ Юрій Тандіт просив її не оприлюднювати списків. Мовляв, це протизаконно і не гуманно по відношенню до родичів українських полонених.
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