У прокуратурі допитали депутата Пашинського. ВІДЕО

У прокуратурі допитали народного депутата Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною, що стався напередодні нового року у Київській області. У справі, яку поки кваліфікують як хуліганство, наразі немає жодного підозрюваного.

Телеканал ЧП.INFO