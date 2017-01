До Програми «На тебе чекають вдома» приєднався житель Слов’янська. ВІДЕО

Мешканець Слов’янська скористався Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

У 2014 році чоловік приєднав до одного із незаконних збройних формувань, стояв на блокпостах, перевіряв документи та авто громадян.

Побачивши реальну ситуацію, що склалась серед бойовиків, він швидко розчарувався в утопічних ідеях т.зв. «новоросії» та залишив НЗФ. Усвідомлюючи невідворотність покарання, чоловік тривалий час переховувався від слідства на тимчасово окупованій території Донеччини.

Дізнавшись про Програму СБУ «На тебе чекають вдома», він добровільно повідомив правоохоронні органи України про свою протиправну діяльність у складі НЗФ.

На даний час чоловік знаходиться вдома та сподівається на передбачене законодавством України звільнення від кримінальної відповідальності.

За матеріалами прес-центру СБУ

