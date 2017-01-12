Бунт в Лук’янівському СІЗО. Нові подробиці. ВІДЕО

Патрульні кажуть, як тільки отримали виклик негайно поїхали на місце. Біля СІЗО опинилися і активісти та товариші по службі ув’язнених. З’ясували, один із ув’язнених, з позивним «Ахіллес» намагався відрізати собі вухо.

ВІДЕО: http://censor.net.ua

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