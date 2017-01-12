У Київській області собаки на смерть загризли чоловіка. ВІДЕО
У Київській області собаки на смерть загризли чоловіка. ВІДЕО
Частіше за все грайливі та вірні, однак іноді злі та небезпечні, а головне. Хто повинен відповідати за агресивних тварин?
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