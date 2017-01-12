В Одесі поліція проігнорувала екстримальні маневри дрифтерів. ВІДЕО

В Одесі поліція проігнорувала екстримальні маневри дрифтерів. ВІДЕО

21:15 12.01.2017

На центральній площі Одеси водій на очах у патрульних почав демонструвати доволі небезпечні маневри. Так тривало кілька хвилин. А поліція ніяк не реагувала. Схоже, згодом водієві набридло й той поїхав геть.

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