На Рівненщині син вбив батька. ВІДЕО
На Рівненщині син вбив батька. ВІДЕО
В Сарнах Рівненської області син із кулаками накинувся на батька. Після бійки обоє лягли спати. До лікарні ніхто не звертався і тому вже через кілька днів потерпілий помер.
І не тільки це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
В Кривому Розі батько погрожував вбити доньку
У Львові поліцейські врятували життя п’яному чоловікові
В Сумах загорівся спортивний клуб
В Дніпрі продавщиці затиснуло руку в м’ясорубці
|
13.01.2017 | 01:00
|
12.01.2017 | 23:15
|
12.01.2017 | 22:45
|
12.01.2017 | 22:15
|
12.01.2017 | 21:45
|
12.01.2017 | 21:15
|
12.01.2017 | 20:45
|
12.01.2017 | 20:20
|
12.01.2017 | 20:10
|
12.01.2017 | 15:44
|
12.01.2017 | 08:20
|
12.01.2017 | 07:00
|
12.01.2017 | 05:02
|
11.01.2017 | 23:15
|
11.01.2017 | 22:45
|
11.01.2017 | 22:15
-
- 1 з 681
- ››