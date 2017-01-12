На Рівненщині син вбив батька. ВІДЕО

В Сарнах Рівненської області син із кулаками накинувся на батька. Після бійки обоє лягли спати. До лікарні ніхто не звертався і тому вже через кілька днів потерпілий помер.

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