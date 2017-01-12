Керівник-прикордонник сприяв незаконному перевезенню цигарок. ВІДЕО
Керівник-прикордонник сприяв незаконному перевезенню цигарок. ВІДЕО
За своє сприяння керівник одного із відділень прикордонної служби вимагав від буковинця хабар у розмірі 1 000 євро.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
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