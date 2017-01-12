Керівник-прикордонник сприяв незаконному перевезенню цигарок. ВІДЕО

За своє сприяння керівник одного із відділень прикордонної служби вимагав від буковинця хабар у розмірі 1 000 євро.

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Селищний голова вимагав від організаторів змагань 10 000 гривень.

У Дніпрі хабар взяли талонами на паливо.

Черговий податківець «погорів» на хабарі.

Телеканал ЧП.INFO