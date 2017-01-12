У Україні з’явиться Інформаційний комісар. ВІДЕО

Принаймні цього добиваються в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Кажуть, в Україні ніколи повною мірою не реалізується право громадян на приватність та доступ до інформації. Якщо тільки в нашій державі не з’явиться новий незалежний інститут - Інформаційний комісар.

Телеканал ЧП.INFO