У Україні з’явиться Інформаційний комісар. ВІДЕО
У Україні з’явиться Інформаційний комісар. ВІДЕО
Принаймні цього добиваються в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Кажуть, в Україні ніколи повною мірою не реалізується право громадян на приватність та доступ до інформації. Якщо тільки в нашій державі не з’явиться новий незалежний інститут - Інформаційний комісар.
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