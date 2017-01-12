55 % українців не готові придбати зброю, навіть якщо її легалізують. ВІДЕО

Легалізація зброї – проблема, яку вже неодноразово і правозахисники, і влада, і самі люди витягували на поверхню. Питання має багато протиріч – з одного боку, із узаконенням використання коротко ствольної зброї кожен українець матиме право придбати її та застосувати у разі крайньої необхідності, з іншого – така доступність до вогнепальної зброї лякає багатьох.

Телеканал ЧП.INFO