55 % українців не готові придбати зброю, навіть якщо її легалізують. ВІДЕО
55 % українців не готові придбати зброю, навіть якщо її легалізують. ВІДЕО
Легалізація зброї – проблема, яку вже неодноразово і правозахисники, і влада, і самі люди витягували на поверхню. Питання має багато протиріч – з одного боку, із узаконенням використання коротко ствольної зброї кожен українець матиме право придбати її та застосувати у разі крайньої необхідності, з іншого – така доступність до вогнепальної зброї лякає багатьох.
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