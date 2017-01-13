На Одещині СБУ викрила підпільний цех із виготовлення алкоголю. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України припинили на Одещині діяльність потужного підпільного виробництва з виготовлення нелегального алкоголю.

Правоохоронці виявили нелегальний цех у приміщенні одного з промислових підприємств Одеси. Під час обшуків на нелегальному виробництві співробітники СБ України спільно з фіскальною службою вилучили більше ніж сімдесят чотири тонни спирту вартістю понад два мільйони гривень та розфасовані алкогольні напої на суму понад півтора мільйона гривень.

У зловмисників також вилучено підроблені акцизні марки, які колись були випущені державною фіскальною службою Донецької області. У рамках досудового слідства перевіряються можливі факти отруєння громадян від вживання цієї фальсифікованої продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ