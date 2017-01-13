Чоловіки в камуфляжі увірвалися до зали суду і залили її кров’ю. ВІДЕО

Чоловіки в камуфляжі увірвалися до зали суду і залили її кров’ю. ВІДЕО

08:40 13.01.2017

Спроба зірвати судове засідання вдалася. У Зборівському районному суді, це на Тернопільщині, слухалась справа щодо вбивства громадського активіста Віталія Ващенка, як раптом в приміщення вдерлись невідомі люди і залили залу суду кров’ю.

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