Чоловіки в камуфляжі увірвалися до зали суду і залили її кров’ю. ВІДЕО
Чоловіки в камуфляжі увірвалися до зали суду і залили її кров’ю. ВІДЕО
Спроба зірвати судове засідання вдалася. У Зборівському районному суді, це на Тернопільщині, слухалась справа щодо вбивства громадського активіста Віталія Ващенка, як раптом в приміщення вдерлись невідомі люди і залили залу суду кров’ю.
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