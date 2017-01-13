У Запоріжжі поліцейські зі стріляниною затримали п’яного водія. ВІДЕО

У Запоріжжі поліцейські зі стріляниною затримали п’яного водія. ВІДЕО

07:20 13.01.2017

Для зупинки транспортного засобу правопорушника поліцейські змушені були застосувати зброю. За результатом, відносно водія патрульні склали три адміністративні протоколи.

Поліцейські під час патрулювання території міста помітили двох молодиків 23 і 24 років, які поводились неадекватно, після чого сіли до автомобіля. На зауваження поліцейських чоловіки не реагували, тож патрульні були змушені зупинити їх авто.

Під час переслідування правопорушник постійно створював аварійні ситуації для учасників дорожнього руху. На вимогу працівників поліції про зупинку водій не реагував, тож патрульні, у встановленому Законом порядку, були змушені застосувати зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження.

Спілкуючись із правопорушником, поліцейські встановили, що керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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