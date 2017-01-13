На Житомирщині чоловік скинув знайомого з моста. ВІДЕО

На Житомирщині чоловік скинув знайомого з моста. ВІДЕО

07:40 13.01.2017

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка під пішохідним мостом через річку Уж у м. Коростені надійшло до місцевого відділу поліції. Під час перевірки поліцейські встановили, що загиблому вкоротив віку його товариш під час нетверезого з’ясування стосунків. Триває досудове розслідування.

Напівзанурене у воду тіло невідомого чоловіка під пішохідним мостом виявили місцеві рибалки.

На місці події працювала слідчо-оперативні групи ГУНП і Коростенського відділу поліції. Поліцейські встановили особу загиблого - 45-річного жителя райцентру. За попередньою інформацією, виявлені у нього тілесні ушкодження могли утворитися внаслідок падіння з висоти. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть чоловіка настала внаслідок утоплення.

Однак під час подальших перевірок трагічного випадку оперативники кримінальної поліції з’ясували обставини, які дали обґрунтовані підстави підозрювати насильницьку смерть коростенця.

«Було встановлено і перевірено коло осіб, з якими спілкувався загиблий, і поетапно відтворено трагічні події. Виявилося, що напередодні уночі загиблий чаркував зі своїм знайомцем, з яким згодом у нього виник конфлікт, а потім і бійка на пішохідному мосту. Під час неї чоловік перекинув свого опонента через огорожу», - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира.

31-річний раніше судимий житель м. Коростеня зізнався у вчиненні тяжкого злочину і був затриманий поліцейськими у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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