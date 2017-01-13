У Києві затримано суддю місцевого Господарського суду. ВІДЕО

Людина за посадою значна, тож і апетити відповідні – 16 000 доларів. Саме таку суму чоловік забажав за своє благовоління одній із комерційних структур. Обіцяв і сам посприяти, і за потрібні ниточки у Київському апеляційному господарському суді та Вищому господарському суді України посмикати.

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Телеканал ЧП.INFO