В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь». ВІДЕО
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь». ВІДЕО
Російський телеканал «Дождь» вилучено із переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції в Україні. Рішення прийняли в Національній Раді України з питань телебачення та радіомовлення. У Нацраді пояснюють –редакція телеканалу в ефірі визнала Крим російською територією, чим порушила закон України.
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