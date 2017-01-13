Правоохоронці прозвітували за 2 тижні роботи в 2017 році. ВІДЕО

Не обійшлося у перші два тижні нового року і без резонансних затримань. Підпали, пограбування, розбої та навіть вбивства зафіксували у різних куточках України. За словами правоохоронців, велика частина злочинів була здійснена підозрюваними у стані алкогольного сп'яніння.

Телеканал ЧП.INFO