Поліція Прикарпаття повідомила подробиці розкриття вбивства та підпалу. ВІДЕО

Поліція Прикарпаття повідомила подробиці розкриття вбивства та підпалу. ВІДЕО

22:00 14.01.2017

10 січня у одній з квартир по вул. Національної гвардії виникла пожежа. Працівники служби із надзвичайних ситуацій, які виїхали на її локалізацію, знайшли там обгоріле тіло чоловіка. При проведенні експертизи на його тілі виявили і 9 колото-різаних ножових поранень. Про обставини події та затримання підозрюваного у вчиненні злочину на брифінгу розповів заступник начальника ГУНП в області Ігор Бабюк. 

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи було встановлено, що до мешканця Івано-Франківська 10 січня близько 18 години прийшов у гості житель Надвірнянщини 1995 р.н. В ході розпиття спиртних напоїв між 58-річним господарем виникла суперечка на побутовому грунті, в ході якої гість наніс власнику квартири дев'ять проникаючих колото-різаних ножових поранень в ділянку грудей та живота, внаслідок яких останній помер на місці.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник перетягнув тіло на ліжко та імітував пожежу (нібито чоловік палив у ліжку), після чого втік. Пожежники, які прибули на гасіння вогню, виявили у квартирі обгоріле тіло господаря. При проведенні експертизи тіла експерти виявили і ножові поранення, що вказувало на убивство. За цим фактом розпочали кримінальне провадження та пошуки убивці.

В ході проведення невідкладних оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився гість, мешканець Надвірнянського району 1995 р.н., раніше судимий за крадіжки, який вів антисоціальний спосіб життя. Наразі його затримано в порядку ст.208 КПК України та оголошено підозру за вчинення вказаного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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