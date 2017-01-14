В Одесі поліція вилучила у жінки 140 доз важкого наркотику. ВІДЕО

В Одесі поліція вилучила у жінки 140 доз важкого наркотику. ВІДЕО

23:00 14.01.2017

Працівники Управління протидії наркозлочинності на території Малиновського району затримали 39-річну жительку м. Запоріжжя, яка збувала на території м. Одеси особливо небезпечний наркотичний засіб «Метадон».

Під час особистого огляду правопорушниці у неї виявлено та вилучено полімерний згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, два мобільних телефони та блокнот із нотатками про місця зроблених «закладок». Після цього за місцем тимчасового мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, у результаті якого виявили та вилучили ще 139 згортків з наркотичною речовиною.

За словами жінки, в пакетиках знаходиться «Метадон», який вона отримала з м. Запоріжжя на одному з поштових відділень та зберігала з метою збуту.

Вилучений наркотичний засіб направлено до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Одесі поліція вилучила у жінки 140 доз важкого наркотику. ВІДЕО
В Одесі поліція вилучила у жінки 140 доз важкого наркотику. ВІДЕО
14.01.2017 | 23:00
Савченко оприлюднила оновлений список військовополонених. ВІДЕО
Савченко оприлюднила оновлений список військовополонених. ВІДЕО
14.01.2017 | 22:30
Поліція Прикарпаття повідомила подробиці розкриття вбивства та підпалу. ВІДЕО
Поліція Прикарпаття повідомила подробиці розкриття вбивства та підпалу. ВІДЕО
14.01.2017 | 22:00
Дорожня патрульна поліція замість ліквідованої ДАІ. ВІДЕО
Дорожня патрульна поліція замість ліквідованої ДАІ. ВІДЕО
14.01.2017 | 21:30
На Черкащині затримані жорстокі кривдники пенсіонерки та її онука. ВІДЕО
На Черкащині затримані жорстокі кривдники пенсіонерки та її онука. ВІДЕО
14.01.2017 | 21:00
Із Станиці Луганської виїхала вся молодь. ВІДЕО
Із Станиці Луганської виїхала вся молодь. ВІДЕО
14.01.2017 | 20:30
Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО
Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО
14.01.2017 | 20:15
Поліція Буковини розкрила вбивство 95-річної пенсіонерки. ВІДЕО
Поліція Буковини розкрила вбивство 95-річної пенсіонерки. ВІДЕО
14.01.2017 | 20:00
Правоохоронці прозвітували за 2 тижні роботи в 2017 році. ВІДЕО
Правоохоронці прозвітували за 2 тижні роботи в 2017 році. ВІДЕО
13.01.2017 | 23:15
Глава СНБО и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО
Глава СНБО и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО
13.01.2017 | 23:00
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь». ВІДЕО
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь». ВІДЕО
13.01.2017 | 22:45
У Києві затримано суддю місцевого Господарського суду. ВІДЕО
У Києві затримано суддю місцевого Господарського суду. ВІДЕО
13.01.2017 | 22:15
У Житомирській області поліцейські розкрили вбивство. ВІДЕО
У Житомирській області поліцейські розкрили вбивство. ВІДЕО
13.01.2017 | 21:45
У моторошній ДТП на Буковині загинули четверо людей. ВІДЕО
У моторошній ДТП на Буковині загинули четверо людей. ВІДЕО
13.01.2017 | 21:15
На неадекватну поведінку черкаської вчительки звернули увагу в офісі омбудсмена. ВІДЕО
На неадекватну поведінку черкаської вчительки звернули увагу в офісі омбудсмена. ВІДЕО
13.01.2017 | 20:45
Вибухівку заклали в поштову скриньку догхантера Олексія Святогора. ВІДЕО
Вибухівку заклали в поштову скриньку догхантера Олексія Святогора. ВІДЕО
13.01.2017 | 20:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У СБУ розкритикували те, що Надія Савченко опублікувала імена зниклих безвісти в АТО на Донбасі. На вашу думку, чи мають такі списки бути відкритому доступі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.