В Одесі поліція вилучила у жінки 140 доз важкого наркотику. ВІДЕО

Працівники Управління протидії наркозлочинності на території Малиновського району затримали 39-річну жительку м. Запоріжжя, яка збувала на території м. Одеси особливо небезпечний наркотичний засіб «Метадон».

Під час особистого огляду правопорушниці у неї виявлено та вилучено полімерний згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, два мобільних телефони та блокнот із нотатками про місця зроблених «закладок». Після цього за місцем тимчасового мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, у результаті якого виявили та вилучили ще 139 згортків з наркотичною речовиною.

За словами жінки, в пакетиках знаходиться «Метадон», який вона отримала з м. Запоріжжя на одному з поштових відділень та зберігала з метою збуту.

Вилучений наркотичний засіб направлено до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області