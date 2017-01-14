На Черкащині затримані жорстокі кривдники пенсіонерки та її онука. ВІДЕО

На Черкащині затримані жорстокі кривдники пенсіонерки та її онука. ВІДЕО

21:00 14.01.2017

Близько четвертої години ранку до Христинівського відділення поліції надійшов телефонний дзвінок від жителів села Ліщинка, які повідомили про вчинення протиправних дій відносно їх сусідів.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи відділення було встановлено, що двоє невідомих осіб у масках шляхом розбиття шибки вікна проникли у будинок 80-річної пенсіонерки.

Погрожуючи фізичною розправою чоловіки вчинили напад на неї та її малолітнього внука, після чого заволоділи грошовими коштами у сумі 300 гривень, продуктами харчування та мобільним телефоном.

Як повідомила потерпіла, у той час, як зловмисники намагалися відшукати інші дорогоцінності, жінці вдалося вибігти з будинку та звернутися за допомогою до мешканців сусіднього домоволодіння. Зловмисники кинулися слідом, проте не змогли її наздогнати і зникли у невідомому напрямку.

Вжитими першочерговими слідчо-оперативними заходами, правоохоронці цього ж дня встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються ускоєні даного кримінального правопорушення.

Зловмисників було затримано в одному із околичних домоволодінь даного села, де вони переховувалися. В минулому молодики мали проблеми із законом за скоєння аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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