На Черкащині затримані жорстокі кривдники пенсіонерки та її онука. ВІДЕО

Близько четвертої години ранку до Христинівського відділення поліції надійшов телефонний дзвінок від жителів села Ліщинка, які повідомили про вчинення протиправних дій відносно їх сусідів.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи відділення було встановлено, що двоє невідомих осіб у масках шляхом розбиття шибки вікна проникли у будинок 80-річної пенсіонерки.

Погрожуючи фізичною розправою чоловіки вчинили напад на неї та її малолітнього внука, після чого заволоділи грошовими коштами у сумі 300 гривень, продуктами харчування та мобільним телефоном.

Як повідомила потерпіла, у той час, як зловмисники намагалися відшукати інші дорогоцінності, жінці вдалося вибігти з будинку та звернутися за допомогою до мешканців сусіднього домоволодіння. Зловмисники кинулися слідом, проте не змогли її наздогнати і зникли у невідомому напрямку.

Вжитими першочерговими слідчо-оперативними заходами, правоохоронці цього ж дня встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються ускоєні даного кримінального правопорушення.

Зловмисників було затримано в одному із околичних домоволодінь даного села, де вони переховувалися. В минулому молодики мали проблеми із законом за скоєння аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області