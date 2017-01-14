Поліція Буковини розкрила вбивство 95-річної пенсіонерки. ВІДЕО

Поліція Буковини розкрила вбивство 95-річної пенсіонерки. ВІДЕО

20:00 14.01.2017

Літню жінку позбавив життя 22-річний односельчанин, котрий намагався заволодіти грошима потерпілої.

Наприкінці минулого року до чергової частини Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло повідомлення про вбивство 95-річної жительки села Шипинці Кіцманського району. Пенсіонерку з ознаками насильницької смерті було виявлено за місцем її проживання.

Після огляду місця події та вилучення всіх речових доказів, слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) без кваліфікуючих ознак.

У найкоротший проміжок часу оперативники управління карного розшуку встановили особу, яка позбавила життя літньої жінки. Ним виявився 22-річний односельчанин потерпілої. Під час проведення допиту і слідчого експерименту підозрюваний детально розповів та показав спосіб проникнення до будинку жінки та яким чином скоїв вбивство пенсіонерки.

В ході досудового розслідування встановлено, що односельчанин потерпілої в обідній час прийшов до жінки додому з наміром попросити грошей. Виявивши, що вхідні двері оселі зачинені, молодий чоловік через вікно проник до помешкання. В одній з кімнат він виявив господарку будинку, котра почала виганяти зловмисника з дому. Під час сварки чоловік навмисне задушив пенсіонерку.

Діючим кримінальним законодавством за вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Дорожня патрульна поліція замість ліквідованої ДАІ. ВІДЕО
Дорожня патрульна поліція замість ліквідованої ДАІ. ВІДЕО
14.01.2017 | 21:30
На Черкащині затримані жорстокі кривдники пенсіонерки та її онука. ВІДЕО
На Черкащині затримані жорстокі кривдники пенсіонерки та її онука. ВІДЕО
14.01.2017 | 21:00
Із Станиці Луганської виїхала вся молодь. ВІДЕО
Із Станиці Луганської виїхала вся молодь. ВІДЕО
14.01.2017 | 20:30
Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО
Між СБУ та Савченко розгорається конфлікт через список полонених. ВІДЕО
14.01.2017 | 20:15
Поліція Буковини розкрила вбивство 95-річної пенсіонерки. ВІДЕО
Поліція Буковини розкрила вбивство 95-річної пенсіонерки. ВІДЕО
14.01.2017 | 20:00
Правоохоронці прозвітували за 2 тижні роботи в 2017 році. ВІДЕО
Правоохоронці прозвітували за 2 тижні роботи в 2017 році. ВІДЕО
13.01.2017 | 23:15
Глава СНБО и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО
Глава СНБО и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО
13.01.2017 | 23:00
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь». ВІДЕО
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь». ВІДЕО
13.01.2017 | 22:45
У Києві затримано суддю місцевого Господарського суду. ВІДЕО
У Києві затримано суддю місцевого Господарського суду. ВІДЕО
13.01.2017 | 22:15
У Житомирській області поліцейські розкрили вбивство. ВІДЕО
У Житомирській області поліцейські розкрили вбивство. ВІДЕО
13.01.2017 | 21:45
У моторошній ДТП на Буковині загинули четверо людей. ВІДЕО
У моторошній ДТП на Буковині загинули четверо людей. ВІДЕО
13.01.2017 | 21:15
На неадекватну поведінку черкаської вчительки звернули увагу в офісі омбудсмена. ВІДЕО
На неадекватну поведінку черкаської вчительки звернули увагу в офісі омбудсмена. ВІДЕО
13.01.2017 | 20:45
Вибухівку заклали в поштову скриньку догхантера Олексія Святогора. ВІДЕО
Вибухівку заклали в поштову скриньку догхантера Олексія Святогора. ВІДЕО
13.01.2017 | 20:15
В центрі Києва сталася ДТП. ВІДЕО
В центрі Києва сталася ДТП. ВІДЕО
13.01.2017 | 19:45
На Буковині затримали юнака, який побив таксиста та забрав його авто. ВІДЕО
На Буковині затримали юнака, який побив таксиста та забрав його авто. ВІДЕО
13.01.2017 | 14:20
Кошмарна ДТП на Буковині: 4-ро загиблих та 4-ро поранених. ВІДЕО
Кошмарна ДТП на Буковині: 4-ро загиблих та 4-ро поранених. ВІДЕО
13.01.2017 | 14:08

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У СБУ розкритикували те, що Надія Савченко опублікувала імена зниклих безвісти в АТО на Донбасі. На вашу думку, чи мають такі списки бути відкритому доступі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.