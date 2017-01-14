Поліція Буковини розкрила вбивство 95-річної пенсіонерки. ВІДЕО

Літню жінку позбавив життя 22-річний односельчанин, котрий намагався заволодіти грошима потерпілої.

Наприкінці минулого року до чергової частини Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло повідомлення про вбивство 95-річної жительки села Шипинці Кіцманського району. Пенсіонерку з ознаками насильницької смерті було виявлено за місцем її проживання.

Після огляду місця події та вилучення всіх речових доказів, слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) без кваліфікуючих ознак.

У найкоротший проміжок часу оперативники управління карного розшуку встановили особу, яка позбавила життя літньої жінки. Ним виявився 22-річний односельчанин потерпілої. Під час проведення допиту і слідчого експерименту підозрюваний детально розповів та показав спосіб проникнення до будинку жінки та яким чином скоїв вбивство пенсіонерки.

В ході досудового розслідування встановлено, що односельчанин потерпілої в обідній час прийшов до жінки додому з наміром попросити грошей. Виявивши, що вхідні двері оселі зачинені, молодий чоловік через вікно проник до помешкання. В одній з кімнат він виявив господарку будинку, котра почала виганяти зловмисника з дому. Під час сварки чоловік навмисне задушив пенсіонерку.

Діючим кримінальним законодавством за вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області