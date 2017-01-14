Із Станиці Луганської виїхала вся молодь. ВІДЕО

Експерти Харківської правозахисної групи після нового року вкотре відвідали Станицю Луганську. Поспілкувались із місцевими жителями. З кожним візитом тут з’являється все більше порожній будинків. Все тому, що люди виїжджають подалі від війни. Залишаються лише пенсіонери. Ті ж хто лишилися в Станиці Луганській переконані, що вже ніколи не залишать рідних будинків попри будь що. Розуміють, що не вже в змозі дати собі раду у чужих містах. Адже на пенсію там не проживеш, на роботу вже нікого не візьмуть, а допомоги чекати нема від кого.

Телеканал ЧП.INFO