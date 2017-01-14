Дорожня патрульна поліція замість ліквідованої ДАІ. ВІДЕО
Дорожня патрульна поліція замість ліквідованої ДАІ. ВІДЕО
За словами Костянтина Бушуєва, поки планують що до серпня на траси вийдуть близько 1500 нових дорожніх поліцейських, а вже до грудня набрати ще 1100 працівників.
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