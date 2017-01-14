Савченко оприлюднила оновлений список військовополонених. ВІДЕО
Савченко оприлюднила оновлений список військовополонених. ВІДЕО
Надія Савченко опубліковувала нові доповнені списки військовополонених. Після скандальних матеріалів, які з’вились на її сторінці у Фейсбук нардеп у свою сторону отримала багато критики від співробітників СБУ та деяких військових експертів. Мовляв, вона своїми діями переступає межу дозволеного і зводить нанівець усі старання дипломатів. Сама ж Надія Савченко не особливо зважає на перестороги з боку СБУ. Вона підправила попередні списки і різними кольорами виділила в них, хто уже звільнений, а хто загиблий. Усе це для того аби не виникало суперечок.
|
14.01.2017 | 23:00
|
14.01.2017 | 22:30
|
14.01.2017 | 22:00
|
14.01.2017 | 21:30
|
14.01.2017 | 21:00
|
14.01.2017 | 20:30
|
14.01.2017 | 20:15
|
14.01.2017 | 20:00
|
13.01.2017 | 23:15
|
13.01.2017 | 23:00
|
13.01.2017 | 22:45
|
13.01.2017 | 22:15
|
13.01.2017 | 21:45
|
13.01.2017 | 21:15
|
13.01.2017 | 20:45
|
13.01.2017 | 20:15
-
- 1 з 682
- ››