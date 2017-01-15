СБУ виявила у зоні АТО схованку з великою кількістю боєприпасів. ВІДЕО
СБУ виявила у зоні АТО схованку з великою кількістю боєприпасів. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України виявили схованку з великою кількістю зброї та боєприпасів у районі проведення антитерористичної операції на Луганщині.
Сховище було облаштоване у покинутому будинку в селі Макарове у Станично-Луганського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону чотирнадцять гранатометів РПГ-22, РПГ-26 та РПГ-18, два заряди для РПГ-7В та тридцять гранат ВОГ-25 для підствольного гранатомета. У схованці також зберігалося двадцять дві гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, п’ять тротилових шашок загальною вагою 1,3 кілограма та понад сім тисяч набоїв різного калібру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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