На Волині СБУ затримала на хабарі начальника військового полігону. ВІДЕО
На Волині СБУ затримала на хабарі начальника військового полігону. ВІДЕО
Начальника полігону однієї з військових частин, що дислокується на Волині, затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та поліцією.
Капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігону.
Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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