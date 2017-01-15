На Волині СБУ затримала на хабарі начальника військового полігону. ВІДЕО

На Волині СБУ затримала на хабарі начальника військового полігону. ВІДЕО

19:00 15.01.2017

Начальника полігону однієї з військових частин, що дислокується на Волині, затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та поліцією.

Капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігону.

Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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