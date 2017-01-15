СБУ викрила мережу з реалізації контрафактного алкоголю на Запоріжжі. ВІДЕО
СБУ викрила мережу з реалізації контрафактного алкоголю на Запоріжжі. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Запорізькій області діяльність розгалуженої мережі з реалізації контрафактного алкоголю.
Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії, яка займається оптовою торгівлею алкогольної продукції, разом з легальним алкоголем реалізовував фальсифіковану горілку. Контрафакт ділки поставляли до торговельних точок по всій території області. Зловмисники щодоби реалізовували до двох тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.
Під час обшуків у складських приміщеннях фірми у Запоріжжі, Бердянську та Мелітополі співробітники спецслужби виявили майже двадцять тисяч пляшок фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного збору на суму два мільйони гривень. У приміщеннях також зберігалася тисяча літрів спирту невідомого походження.
Оперативники СБ України вилучили понад півмільйона гривень та фінансову документацію, яка підтверджує проведення нелегальних торгових операцій з контрафактною горілкою.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 199 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення "виробника" контрафактної горілки, розпочато заходи для її вилучення з обігу.
За матеріалами прес-центру СБУ
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