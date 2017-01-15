У Київській області собаки на смерть загризли чоловіка. ВІДЕО
У Київській області собаки на смерть загризли чоловіка. ВІДЕО
Частіше за все грайливі та вірні, однак іноді злі та небезпечні, а головне. Хто повинен відповідати за агресивних тварин?
|
16.01.2017 | 06:10
|
15.01.2017 | 23:00
|
15.01.2017 | 21:30
|
15.01.2017 | 20:30
|
15.01.2017 | 20:00
|
15.01.2017 | 19:00
|
15.01.2017 | 14:00
|
15.01.2017 | 12:00
|
14.01.2017 | 23:00
|
14.01.2017 | 22:30
|
14.01.2017 | 22:00
|
14.01.2017 | 21:30
|
14.01.2017 | 21:00
|
14.01.2017 | 20:30
|
14.01.2017 | 20:00
|
13.01.2017 | 23:15
-
- 1 з 682
- ››