На неадекватну поведінку черкаської вчительки звернули увагу в офісі омбудсмена. ВІДЕО
На неадекватну поведінку черкаської вчительки звернули увагу в офісі омбудсмена. ВІДЕО
Скандал довкола вчителя англійської мови одної із черкаських шкіл, яку звинувачують у зневажливому ставленні до учнів та навіть моральному знущанні над дітьми не вщухає. За справу взялися вже в офісі Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини.
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