Одна людина загинула та троє врятовані під час пожежі у Харкові. ВІДЕО

Одна людина загинула та троє врятовані під час пожежі у Харкові. ВІДЕО

07:07 16.01.2017

О 03:31 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 160.

На місце події негайно прибули 2 підрозділи ДСНС на 2-х автоцистернах та 1 автодрабині. По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що загоряння трапилось в одній з квартир на восьмому поверсі. В ній горіли меблі та домашні речі на площі біля 25 кв.м. Дим заполонив всю квартиру і почав потрапляти на сходову клітину, загрожуючи мешканцям 8-го та 9-го поверхів.

Під час проведення розвідки у палаючій квартирі рятувальники відшукали двох її господарів. Їх негайно було винесено на свіже повітря і передано медикам швидкої допомоги. Нажаль жінка, 1947 року народження, померла в кареті швидкої допомоги, але її чоловіка, 1941 року народження, вдалось врятувати. Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок та отруєння чадним газом і був госпіталізований до 4- ї лікарні м. Харкова.

Одночасно з роботами щодо ліквідації пожежі була організована евакуація мешканців будинку з 8-го та 9-го поверхів. Двоє людей не могли самостійно залишити свої помешкання, тому рятувальникам довелось їх рятувати, виносячи на руках. Ще 12 людей вийшли самостійно під наглядом вогнеборців.

О 05:12 пожежа була приборкана. В ліквідації її наслідків приймало участь 13 осіб особового складу ДСНС.

Причина пожежі з’ясовується.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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