СБУ ліквідувала агентурну мережу терористів на Донеччині. ВІДЕО

Агентурну мережу терористів, що діяла у Красногорівці Мар’їнського району Донецької області, ліквідувала Служба безпеки України.

За завданням свого куратора з т.зв. "ДНР" зловмисники збирали інформацію про склад, озброєння та пересування українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції. Дані зловмисники передавали за допомогою мобільного зв’язку або через Інтернет, використовуючи заходи конспірації. Зібрані відомості використовувалась терористами для диверсій та обстрілів позицій ЗСУ.

Куратором агентурної мережі є помічник начальника розвідки бандформування «5-та окрема мотострілкова бригада «ДНР», 38-річний громадянин Росії – Ярослав Ефендієв з позивним «Ефенді».

Співробітники СБУ затримали трьох спільників терористів за місцями їхнього проживання. Під час обшуків помешкань правоохоронці вилучили телефонні термінали та картки, за допомогою яких передавали інформацію бойовикам, а також комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі Управління СБ України у Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

