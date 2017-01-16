У Києві автомобіль збив маму з дитиною на пішохідному переході. ВІДЕО
У Києві автомобіль збив маму з дитиною на пішохідному переході. ВІДЕО
Мати з маленьким сином виходили з будівельного гіпермаркету на вулиці Григоренка у Києві. У цей момент з парковки виїжджала автівка. Водій не помітив людей, так і сталася аварія. Спілкуватися з нашим журналістом, кермувальниця машини відмовилася. На запитання, з якою швидкістю рухалася автівка, каже – повільно.
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