У Харкові сталася пожежа в багатоповерхівці. Є жертви. ВІДЕО
У Харкові сталася пожежа в багатоповерхівці. Є жертви. ВІДЕО
Подробиці нічної трагедії у Харкові дивіться в Огляді надзвичайних подій. Також у випуску: у Дніпрі на ходу загорівся трамвай, в Житомирській області чоловік пограбував давнього знайомого, у Києві затримали п’яних іноземців зі зброєю.
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