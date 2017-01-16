Шкуродерів потрібно відправляти за грати на 8 років, - зоозахисники. ВІДЕО
Шкуродерів потрібно відправляти за грати на 8 років, - зоозахисники. ВІДЕО
Боротьба з жорстоким поводженням над тваринами в Україні, досі триває. Вкотре під стінами комітету Верховної Ради мітингують зоозахисники. Вимагають прийняти законопроект, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Шкуродерів, наполягають, потрібно відправляти за грати на 8 років. Однак, досі у Раді схожі законопроекти блокували.
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