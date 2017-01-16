Екс-військового Тараса Синичака засудили до 8 років ув'язнення. ВІДЕО
Екс-військового Тараса Синичака засудили до 8 років ув'язнення. ВІДЕО
Звинувачення у державній зраді лунають не часто, але такі справи одразу набувають широкого розголосу. Саме у рамках цієї статті Дарницький районний суд міста Києва і виніс рішення щодо колишнього заступника начальника центру з медичної частини, начальника медичної частини Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних та Військово-морських сил ЗСУ «Судак» Тараса Синичака.
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