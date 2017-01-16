Провідні правозахисні організації створили "Коаліцію проти катувань" в Україні. ВІДЕО
Провідні правозахисні організації створили "Коаліцію проти катувань" в Україні. ВІДЕО
Проблема катувань кричуща, з нею потрібно боротися. Важливо не лише проводити моніторинги, але і ефективно захищати права людей та карати винних. Саме для цього дванадцять ведучих правозахисних організацій створили Коаліцію… «проти катувань». Їх об’єднала спільна мета – побороти таке ганебне явища, як катування в Україні.
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