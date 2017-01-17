Річниця «диктаторських законів». ВІДЕО

Річниця «диктаторських законів». ВІДЕО

06:52 17.01.2017

Рівно три роки тому мирні протести хотіли максимально обмежити та фактично поставити поза законом. 16 січня 2014 року Верховна Рада України не знайшла іншого вирішення, як проголосувати за законопроекти, які містили у собі низку заборон, зокрема, щодо масових зібрань.

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