Річниця «диктаторських законів». ВІДЕО
Річниця «диктаторських законів». ВІДЕО
Рівно три роки тому мирні протести хотіли максимально обмежити та фактично поставити поза законом. 16 січня 2014 року Верховна Рада України не знайшла іншого вирішення, як проголосувати за законопроекти, які містили у собі низку заборон, зокрема, щодо масових зібрань.
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