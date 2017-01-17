У Тернопільській області собаки понівечили тіло літньої жінки. ВІДЕО

У Тернопільській області собаки понівечили тіло літньої жінки. ВІДЕО

08:20 17.01.2017

Тіло матері, 1932 року народження, знайшов тернополянин на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків, у понеділок, 16 січня, близько 07:20.

На місце події він одразу викликав правоохоронців. За словами чоловіка, його матір мешкає у Тернополі на вулиці Карпенка.

На хутір старенька ходила практично щодня годувати своїх собак, що живуть там на дачі. 15 січня тернополянка також пішла туди, але додому не повернулася. Тому син пішов шукати матір наступного дня вранці.

Підходячи до села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір.

При попередньому огляді слідчі встановили, що на жінку, скоріш за все, напали собаки, бо навкруги багато слідів лап.

Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. Що сталося насправді та остаточні причини смерті тернополянки встановить експертиза. При попередньому огляді судмедексперт встановив, що можливо жінка спочатку замерзла, а вже потім її знайшли собаки. 

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ. Перекваліфіковано як нещасний випадок.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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